Ex-BBB André Martinelli mostra sua viagem para Ushuaia

Ex-BBB André Martinelli conta sobre viagem para destino com neve para praticar snowboard

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 18h54

O ex-BBB e ex-No Limite André Martinelli curtiu uma viagem especial para Ushuaia, na Argentina, nos últimos dias. Ele foi ao local jutno para praticar snowboard nas montanhas e adorou a experiência.

“Adoro sair da minha zona de conforto e me desafiar em novos esportes. Quando recebi o convite para essa viagem, não pensei duas vezes, só fui! O snowboard é incrível, me ajudou muito a me conectar com o momento presente porque é algo bem diferente do que eu já tinha feito, tanto no sentido do esporte como também no cenário. Me encantei e com certeza voltarei outras vezes”, contou ele.

Então, ele contou que ficou encantado pela natureza da região. “Essa snowtrip com certeza foi uma das melhores viagens da minha vida! Claro que pelo esporte, mas também pelo lugar. A natureza em Ushuaia é algo totalmente diferente do que eu já tinha visto, tem uma energia única e um visual de cair os queixos, tudo muito lindo”, declarou.

Assista ao vídeo com um trecho da viagem de André Martinelli: