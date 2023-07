Erika Januza surge em clima de romance com novo namorado durante viagem

A atriz Erika Januza está curtindo uma viagem romântica com o novo namorado, José Junior, um dos fundadores do projeto Afro Reggae

A atriz Erika Januza está curtindo suas férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, ao lado do novo namorado, José Junior, um dos fundadores do projeto Afro Reggae e da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, em que ela atua.

Nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira, 26, a artista mostrou para os seguidores que estava passeando pelo local paradisíaco com o amado, e durante um momento do passeio, os dois trocaram um beijão apaixonado.

Mais tarde, no feed da rede social, Januza postou novas fotos da viagem. Nas duas primeiras imagens, ela esbanjou beleza ao fazer algumas poses de biquíni na praia. Já na terceira, ela e José Junior posaram abraçados em um buggy.

"Encontrei um Paraíso! Miniférias, porque já, já um novo trabalho já vem! Amém!", escreveu a atriz na legenda da publicação, sem dar detalhes sobre o novo projeto.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse o ator Caio Paduan. "Que mulher maravilhosa", escreveu outra. "Mulher, tu não sabe brincar!!! Perfeita", comentou uma fã. "Lugara maravilhoso. Lindos", falou mais uma.

Muitos internautas também ficaram chocados com o novo relacionamento da atriz, que estava solteira desde fevereiro deste ano, quando terminou seu relacionamento de quase três anos com Juan Nakamura, filho da atriz Carol Nakamura. "Chocada que eles estão juntos", confessou uma seguidora. "Achei que ela estivesse com o filho da Nakamura ainda", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Erika com o namorado, José Junior - Reprodução/Instagram

Erika beijando o namorado - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Assumindo o novo relacionamento

Januza confirmou seu relacionamento com José Junior recentemente. Em entrevista à Vogue, a atriz falou sobre o envolvimento dos dois. "Junior e eu somos amigos desde 2018, quando fiz o teste para o seriado. Desde então, existia uma relação de respeito mútuo e admiração. Mas posso afirmar que é uma história muito profunda, linda e surpreendente", contou.

"Antes dele, nunca havia me relacionado com um amigo. Porém, acredito que lá no subconsciente a gente estava criando algo. Estávamos vivendo um momento de paz. Íamos aos lugares e ninguém falava nada, não havia suspeita de que houvesse algo entre nós. Estávamos gostando. O que sentimos é muito verdadeiro, forte, intenso. Não digo que estou apaixonada. Estou amando mesmo, e sinto que é algo recíproco. É maravilhoso ouvir o Junior falando sobre o que temos. Fico até emocionada", completou.