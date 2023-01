Após quase três anos, Erika Januza e Juan Nakamura terminam o namoro

O artista plástico Juan Nakamura já apagou todas as fotos com Érika Januza de seu perfil no Instagram

Erika Januza(37) e Juan Nakamura (23) não estão mais namorando! Após quase três anos juntos, os dois decidiram colocar um ponto final na relação.

O término do relacionamento da atriz com o filho de Carol Nakamura (39) foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa à Quem, sem dar detalhes sobre o motivo. O artista plástico, inclusive, já apagou todas as fotos que tinha com Januza em seu perfil no Instagram.

No ano passado, em entrevista a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, falou sobre os planos que tinha com o então namorado. Ela revelou que os dois chegaram a morar juntos durante a pandemia da covid-19, mas que depois passaram a morar separados novamente, explicando que eles pretendiam viver na mesma casa só no futuro.

"Já falamos em morar juntos, mas não é algo para agora. Esta casa que eu estou construindo é para mim. É um sonho. A minha mãe veio morar comigo também, tem um ano. Ela já queria vir há muito tempo, mas eu queria ter uma estrutura adequada para recebê-la", revelou ela.

Januza ainda revelou que pretendia congelar os óvulos, já que tem sonho de ser mãe no futuro. "Penso muito em congelar os óvulos, mas ainda estou tomando coragem (risos). Sou muito medrosa para qualquer tipo de procedimento. Nunca fiz nada, nem botox. Admiro quem tem coragem de fazer", confessou.

