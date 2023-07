Em Portugal, Eliana curte viagem de barco com o marido

A apresentadora Eliana abriu o álbum de fotos de sua viagem com o marido, Adriano Ricco, nas redes sociais

A apresentadora Eliana está curtindo alguns dias de férias em Portugal ao lado do seu marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, e usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para dividir com seus seguidores algumas fotos na praia ao lado do amado.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista do SBT aparece aproveitando o dia ensolarado em Algarve com o marido. Os dois posaram sorridentes em uma gruta e também curtindo um passeio de barco. A loira esbanjou beleza ao surgir com um biquíni rosa.

Ao dividir os registros, Eliana deu detalhes sobre o passeio com Adriano. "Depois de conhecermos por terra algumas praias, resolvemos pegar um barco para conhecer outras. Porque por terra fica bem mais distante. Há vários passeios também em grupos para ver essa beleza toda daqui. A natureza é exuberante. Parece um filme. Segue um carrossel de alguns momentos", disse ela na legenda.

Os seguidores encheram a postagem de elogios ao casal. "Que lindos", disse uma internauta. "Casal belíssimo. Parabéns", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma seguidora. "Feliz e linda", falou mais uma.

Eliana e Adriano, vale lembrar, são pais de Manuela, de cinco anos. A apresentadora também é mãe de Arthur, de anos, de seu relacionamento com o produtor João Bôscoli.

Confira as fotos:

