Em Pernambuco, ex-BBB Caio Afiune curte praia na companhia da família: ''Meus amores''

Nesta segunda-feira, 1, o ex-BBB Caio Afiune (33) usou suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu ao lado de sua família, durante a viagem que eles estão fazendo por Pernambuco.

O fazendeiro publicou uma foto onde ele aparece coladinho com a esposa, Waléria Mota e com as duas filhas, Alice e Manuella, quanto eles aproveitavam um dia ensolarado em uma praia paradisíaca.

Na legenda, ele falou com carinho do momento e se derreteu por suas meninas: "Momentos como esse me fazem dobrar os joelhos e agradecer a Deus por tamanha bondade comigo! Amo vocês meus amores!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família abençoada!", disse um. "Muito lindos!", escreveu outro. "Fofos!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto do ex-BBB Caio Afiune curtindo uma praia ao lado de sua família:

