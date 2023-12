Em Orlando, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abrem álbum de viagem em família

Ao lado de seus filhos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitam viagem para Orlando e abrem o álbum de fotos do passeio em família

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão aproveitando ao máximo um tempo de curtição em família. Ao lado de seus três filhos, Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3, a dupla está passando os últimos dias do ano em Orlando, nos Estados Unidos, para brincar nos parques temáticos da Disney.

Nesta sexta-feira, 15, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod abriu o álbum de fotos da viagem em suas redes sociais. No seu perfil oficial do Instagram, Gioh apareceu com uma tiara da personagem Minnie e aproveitou para mostrar que estava combinando com sua filha mais velha, onde ambas usaram blusas rosa e calças jeans.

A loira ainda fez questão de publicar cliques encantadores de seus marido e filhos homens, que posaram juntos em diversas fotos super fofas. Bruno e Giovanna ainda apareceram dividindo um sorvete juntinhos, além de aproveitarem para atualizar as redes com uma foto da família completa.

Na legenda, a famosa ainda afirmou que estava encantada com a viagem. "Bem que me disseram que esses dias na Disney seriam mágicos! E foram. Mas foram além de mágicos, foram dias de muito amor, união, emoções, momentos únicos em família, descoberta e MUITA felicidade!!! Viemos na hora certa, a primeira vez de todos, e cada um curtindo a Disney da sua maneira…", disse Gioh, que ainda se declarou para o destino. "Essa viagem ficará pra sempre nos nossos corações e na nossa memória!!!"

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank renova o visual ao escurecer os fios

Na última quinta-feira, Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo visual. Desta vez, a esposa do ator Bruno Gagliassodecidiu passar por uma transformação intensa ao abandonar os fios curtos e loiros e surgir com o cabelo mais escuro e super longo.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna contou que passou pela mudança há alguns dias, mas esqueceu de dividir o resultado com suas seguidoras. Por isso, a atriz resgatou um vídeo de sua ida ao salão de beleza. “Mudei de novo… e nem postei. Vocês perceberam que eu escureci o cabelo e estou mais castanha, minha cor natural? O que acharam??? Primeiro passo para mudar radical”, disse.