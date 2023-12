Giovanna Ewbank renova o visual ao escurecer os fios: “Cor natural”

Camaleoa! Giovanna Ewbank passou por mais uma transformação no visual e surpreendeu ao aparecer com o cabelo mais escuro; veja o resultado

A atriz Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar seu novo visual. Desta vez, a esposa do ator Bruno Gagliasso decidiu passar por uma transformação intensa. Ela abandonou os fios curtos e loiros e surgiu com o cabelo mais escuro e super longo em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna contou que passou pela mudança há alguns dias, mas esqueceu de dividir o resultado com suas seguidoras. Por isso, a comandante do podcast ‘Quem Pode, Pod’ resgatou um vídeo de sua ida ao salão de beleza. No registro, ela celebra a mudança ao posar ao lado de seu cabeleireiro, Anderson Couto.

Com os fios mais escuros, mechas mais marcadas, além de um mega hair poderoso, Giovanna contou que esse é só o começo de uma transformação intensa: “Mudei de novo… e nem postei. Vocês perceberam que eu escureci o cabelo e estou mais castanha, minha cor natural? O que acharam??? Primeiro passo para mudar radical”, disse.

Nos comentários, os seguidores da atriz aprovaram a mudança de visual: “Como pode ser perfeita em qualquer tom?”, um admirador perguntou. “Como que Deus pode ter feito tanta beleza na mesma pessoa?”, brincou mais um. “Você fica linda de qualquer jeito, não há possibilidade de você ficar menos que linda”, exaltou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Vale lembrar que Giovanna passou por múltiplas transformações ao longo do ano! A mãe dos pequenos Titi, de 10 anos, Bless, de oito, e Zyan, de três, adotou os fios bem loiros e curtos, mas acabou mudando de ideia e colocou um megahair. Além disso, a apresentadora também chegou a apostar em uma franjinha, provando que é uma verdadeira camaleoa; relembre algumas das mudanças de Gioh:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão viajando com os filhos:

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso levaram seus filhos para curtirem um parque de diversões na região de Orlando, nos Estados Unidos, e mostraram as fotos da família reunida. As crianças, Titi, Bless e Zyan, roubaram a cena com o jeito descontraído nas fotos do clã entre um brinquedo e outro do local.

"Todos muito animados, ninguém queria ir embora! Foi tão tão bom que iremos voltar kkkkkk Títi e Bless foram em TODAS as montanhas russas, foram até nas que eu não tive coragem de ir, e Zyan não acreditou que conheceu a “cidade” dos heróis que ele mais ama!", a apresentadora celebrou o momento especial ao lado dos herdeiros.