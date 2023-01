Em Noronha, Grazi Massafera surge coladinha com a filha e declara: ''Transbordando juntas''

Curtindo dias em Fernando de Noronha, atriz Grazi Massafera se derrete ao postar novas fotos da viagem ao lado da filha, Sofia

A atriz Grazi Massafera (40) está curtindo dias de descanso na companhia da sua única filha em Fernando de Noronha!

Na manhã desta quarta-feira, 18, a artista compartilhou novos registros da viagem para o arquipélago em Pernambuco com a herdeira Sofia, de 10 anos de idade, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (42), que deixou emojis de arco-íris nos comentários.

Ao legendar a publicação, a mãe coruja declarou seu amor pela filha ao posar coladinha admirando o pôr do sol na praia. Ao fundo da imagem, é possível ver o ponto mais alto de Noronha, o Morro do Pico.

"Que benção né! Meu amor infinito, que assim seja sempre nossos momentos, transbordando juntas afeto, alegria, sintonia, fome kkk encantamento, magia, proteção, muito, muito amor, descobrindo e observando atenta os bilhetes de amor que a natureza nos compartilha", escreveu Massafera na postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram mãe e filha. "Maravilhosas. Que Deus as abençoe", "Os braços cheios de amor e de Sofia que está enorme! Tempo, dá um tempo!", "Dádivas de Deus!", "Suas lindas", disseram os seguidores.

Confira as fotos de Grazi Massafera em Noronha com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera se joga na dança em show e encanta fãs

Só na sofrência! Grazi Massafera foi flagrada curtindo muito o show da dupla Jorge e Mateus. Em um vídeo publicado nas redes sociais dos sertanejos na sexta-feira, 13, a loira mostrou que não finge costume e surgiu cantando e dançando na atração com um vestido de oncinha coladinho, além de fazer muitas caras e bocas.

Grazi se divertiu ao som de “5 regras”, música que brinca com algumas normas para não se apaixonar. Solteira desde que terminou com o diretor de cinema Alexandre Machafer (40), em março do ano passado, ela fez questão de mostrar que está curtindo muito a fase solteira.

