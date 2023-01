Grazi Massafera se joga na dança em show e encanta os fãs: 'Maravilhosa'

Jorge e Mateus receberam a presença de Grazi Massafera em um show e mostraram o quanto ela aproveitou a noite de diversão

Só na sofrência! Grazi Massafera (40) foi flagrada curtindo muito o show da dupla Jorge e Mateus. Em um vídeo publicado nas redes sociais dos sertanejos nesta sexta-feira, 13, a loira mostrou que não finge costume e surgiu cantando e dançando na atração com um vestido de oncinha coladinho, além de fazer muitas caras e bocas.

Grazi se divertiu ao som de “5 regras”, música que brinca com algumas normas para não se apaixonar. A mãe de Sofia (10), fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (42), não embarca em um relacionamento desde que terminou com o diretor de cinema Alexandre Machafer (40), em março do ano passado, mas fez questão de mostrar que está curtindo muito a vida de solteira!

Nos comentários da publicação dos cantores, Grazi recebeu uma chuva de elogios: “A mais bonita do Brasil! Digo sem medo de errar”, disse uma fã, “Precisa disso Massafera? Perfeita”, comentou outra, seguida de: “Como disse a Pink uma vez "tu é tão bonita que dá agonia", brincou uma admiradora e "Maravilhosa", falou outra. A atriz também deixou um agradecimento para a banda: “Que show incrível !!!!! Amei muitoooooo”, e republicou o vídeo com os dizeres: “Foi muito divertido”, declarou.

Grazi Massafera empina o bumbum em Noronha

Em Noronha, Grazi Massafera colocou o corpão sarado pra jogo e fez um ensaio de biquíni fio-dental em uma das praias paradisíacas da ilha no começo do ano. A atriz compartilhou o clique em suas redes sociais e arrancou suspiros de seus seguidores, com uma foto de costas, enaltecendo o bumbum empinado.

Nos comentários, Grazi deixou todo mundo babando, inclusive, algumas colegas de bastidores, como a Claudia Raia que deixou uma mensagem: "Espetaculo de mulher", além de Sabrina Sato, que também fez questão de reagir: "É muita beleza”, comentou. A atual de seu ex, Mariana Goldfarb também se derreteu pela loira: ”Carambaaaaaaaaaa’, declarou.