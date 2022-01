Em Noronha, Giovanna Antonelli e Ingrid Guimarães surgem de biquíni renovando o bronzeado juntas

Aproveitando verão de Fernando de Noronha, as atrizes e amigas Giovanna Antonelli e Ingrid Guimarães surgem juntas em clique especial

Se sozinhas já causam, imagina juntas?! Giovanna Antonelli (45) e Ingrid Guimarães (49) rasgaram elogios dos internautas ao surgirem juntinhas em novo registro.

Curtindo alguns dias de calor em Fernando de Noronha com as fillhas, as duas chegaram ao local na última terça-feira, 25.

No clique compartilhado tanto no perfil de Giovanna quanto no de Ingrid no Instagram, as musas aparecem com biquínis super estilosos e coloridos renovando o bronzeado em praia do arquipélago.

"Se liga aí novinhas que as tias tão ON!", brincaram as artistas na legenda da publicação.

O clique das amigas divertiu e encantou os seguidores e fãs das duas.

"As tias deixando as novinhas no chinelo, é isso", brincou uma seguidora. "As sereias tão na areiaaaaa", disse outra. "Arrasou, lindas!", elogiou uma terceira. "Show, aproveitem! Lugar incrível", escreveu outro seguidor.

No ar em Quanto Mais Vida, Melhor, da TV Globo, Giovanna Antonelli compartilhou um vídeo especial em seu Instagram ao lado das duas filhas gêmeas - Sofia e Antônia (11) - a caminho do arquipélago. "Cheguei no paraíso! Vem Noronha, que a gente quer lhe usar!", escreveu.

Ingrid Guimarães também não deixou de compartilhar a sua versão do vídeo, com a filha Clara Machado (12) ao seu lado no avião. "Entre testes e vacinas, 2 anos depois conseguir apresentar Noronha pra @giovannaantonelli", declarou.

Confira os registros especiais das atrizes Giovanna Antonelli e Ingrid Guimarães em Fernando de Noronha

