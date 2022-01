Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli viajam para Fernando de Noronha com as filhas

Ingrid Guimarães leva Giovanna Antonelli pela primeira vez para Noronha e atrizes se divertem com as filhas no arquipélago

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 11h58

Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli com as filhas - Reprodução/Instagram