Em Mykonos, Romana Novais abre álbum de registros de dia especial

Romana Novais aposta em look estiloso durante viagem para Mykonos e curte dia especial ao lado de Alok

Na última quarta-feira, 20, Romana Novais (31) e Alok (30) desembarcaram em Mykonos, na Grécia! E, aparentemente, o casal aproveitou um dia super especial e romântico na última sexta-feira, 22.

Neste sábado, 23, a influenciadora digital usou seu Instagram para mostrar um pouco de como foram os momentinhos que eles viveram.

Ela publicou uma sequência de oito registros. Algumas fotos e um vídeo nos quais é possível ver seu look super estiloso. Uma gravação do pôr-do-sol. Um clique ao lado de duas amigas. E, por fim, uma filmagem romântica na qual a gata apareceu trocando um beijão com o marido.

“Esse entardecer no Scorpions… Que dia memorável!”, escreveu na legenda do post. “Minha princesa!”, comentou o DJ ao lado de vários coraçõezinhos.

Os fãs se derreteram pela postagem. “Lindos!”, “deusa”, “meus amores”, “sem condições!”, “aproveitem muito”, “tá muito musa”, “estou surtando com os looks dela” e “esse lugar é incrível”, babaram nos comentários.

Veja os registros de Romana Novais e Alok em Mykonos:

