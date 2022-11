Em meio a furacão, Lívia Andrade faz fotos e atualiza seu estado: ''Difícil sair da cama''

Nos EUA, Lívia Andrade fez selfies mostrando o que fez durante passagem de furacão na Flórida

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 08h42

Fazendo mais uma viagem pelos EUA, a apresentadora Lívia Andrade (39) está na Flórida e nesta quinta-feira, 10, deu notícias de como está passando na Flórida, já que o local foi atingido por um furacão.

Em sua rede social, a loira compartilhou várias fotos de cara lavada curtindo a cama da casa onde está hospedada e falou o que estava fazendo no momento da passagem do fenômeno.

"Difícil sair da cama hoje com a Nicoli lá fora, hoje o dia vai ser assim, descabelada pra combinar com a ventania lá de fora!", contou ela sobre ficar na residência e não poder sair por conta do mal tempo.

Ao compartilhar os registros sem produção e curtindo o momento de descanso em casa, a apresentadora logo recebeu vários comentários. "Parece uma menininha sem make", admiraram a beleza da loira. "Seu descabelado é bem melhor que meu penteado", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Lívia Andrade ostentou seu decote perfeito em um look montado com um cropped mega apertado. Toda estilosa, a famosa surgiu deslumbrante com a combinação feita com um blazer rosa pink.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela acidente que sofreu no 'Domingão'

A apresentadora Lívia Andrade revelou recentemente que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão há algumas semanas. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Dias antes, a famosa abriu o jogo sobre sua ausência em um Domingão ao vivo e revelou se continua com o contrato com a emissora carioca para integrar o programa de Luciano Huck.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!