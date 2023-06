Eliana surge com looks deslumbrantes durante viagem: "Perfeita demais"

A apresentadora Eliana arrancou elogios ao mostrar seus looks durante a viagem para Israel

A apresentadora Eliana encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 20, ao abrir seu álbum de viagem para Tel Aviv, em Israel. A loira está no país gravando novos conteúdos para o seu programa no SBT.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surgiu sorridente, usando diferentes looks durante os passeios que realizou. Ela ainda chamou a atenção ao escolher um vestido longo verde, modelo frente única, e outro rosa.

Ao dividir as fotos da viagem com os fãs, Eliana falou da felicidade em poder conhecer novas culturas. "Na correria, mas sempre grata por vivenciar outras culturas e ainda poder gravar tudinho e dividir com vocês no programa. Tenho tanto pra contar… #Israel #TelAviv", escreveu ela.

Os internautas rasgaram elogios para a artista. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "Linda como sempre", afirmou uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma. "Ansiosa para ver o programa", confessou uma admiradora.

Confira as fotos da viagem de Eliana:

Cliques de maiô

A apresentadora Eliana surpreendeu ao se gravar apenas de maiô. A famosa apareceu curtindo o dia de folga em grande estilo e chamou muita atenção ao aparecer vestindo uma roupa de banho. Orgulhosa de sua boa forma, a loira fez questão de exibir suas curvas mega torneadas. Aos 50 anos, a comunicadora do SBT chocou ao ostentar seu corpaço durinho em uma peça de banho de modelo bem cavado.

Brincando com a câmera, a famosa revelou rapidamente o seu bumbum empinado ao se gravar no espelho. Ela ainda fez uma pose para exibir as pernas volumosas e deu um sorrisinho. No registro feito no espelho, a funcionária de Silvio Santos impressionou ao aparecer vestindo o maiô estampado, cavado na virilha e aberto nas costas. Ela ainda arrematou o look com óculos escuros e chinelos.

