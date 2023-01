Eliana diverte ao exibir reação da filha em passeio na neve: ''Mamãe garantiu que era legal''

Curtindo férias com a família nos EUA, apresentadora Eliana mostra reação da filha caçula, Manuela, durante passeio na neve

A apresentadora Eliana (50) está aproveitando viagem de férias com a família e divertiu os fãs na web ao compartilhar um momento com a caçula!

Em Pocono Montains, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a loira surgiu ao lado de Manuela, de 5 anos, fruto do casamento com o diretor de televisão Adriano Ricco, durante passeio na neve. A artista publicou um vídeo em seu feed no Instagram mostrando a reação da pequena com o momento.

"Mamãe me garantiu que era legal", brincou Eliana ao legendar a publicação, arrancando risadas dos seguidores.

"Acho que só a mamãe que gostou", "HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA se a palavra desespero tivesse rosto, seria o da Manu nesse vídeo", "Coitada kkkkkkkkkkk", "Ela não viu a hora que acabou kkk", "A carinha dela", "Kkkkkkkkkkkkkkkk melhor pessoinha, bem caras e bocas igual a mãe… Adooooro", disseram os admiradores.

Acompanhada do marido e da herdeira do casal, Eliana também curtiu a viagem com o primogênito, Arthur (11), da relação com o produtor cultural João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina. A apresentadora ainda encontrou o casal de amigos Thaís Fersoza e Michel Teló.

Confira o vídeo de Eliana com a filha:

Eliana posa coladinha com a filha, Manuela, e encanta

Recentemente, Eliana explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique ao lado da filha, caçula, Manuela. De férias com a família, a artista do SBT publicou em seu perfil no Instagram, uma foto em que aparece agarradinha com a herdeira, e falou sobre os momentos que as duas ficam juntas.

Além disso, a loira também falou sobre sua relação com o filho mais velho, Arthur, que como a maioria dos adolescentes, já não gosta de ficar tão grudado com a mamãe. "Tenho que aproveitar, Arthur já está grandinho, curte trocar umas ideias, é muito carinhoso, mas não fica mais grudado com a mãe", confessou ela.

Manu ainda é meu chicletinho. Que bom, pois só de pensar que o tempo voa, e logo, logo eles vão voar, meu coração já se enche de saudade, mas também de orgulho. Então, enquanto posso eu grudo mesmo, beijo muito, curto o que posso ao lado deles. Essas férias são muito importantes pra nós", completou.

