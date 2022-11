Elaine Mickely posta cliques românticos durante viagem com César Filho: "Te amo"

Elaine Mickely e César Filho estão curtindo as férias em Pernambuco, e surgiram em clima de romance durante um passeio na praia

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 16h56

Elaine Mickely (42) encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques românticos com o marido, César Filho (62).

O casal está curtindo as férias na Praia de Muro Alto, Pernambuco, e aproveitaram o dia ensolarado para passear no local, que conta com uma linda paisagem.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Elaine e César surgem abraçados e sorridentes, e a artista aproveitou para se declarar para o marido. "Aquela sequência de fotos que eu amo e não sei escolher qual a melhor!!! E tem como não sorrir quando estou com você @cesarfilho? Te amo muito", declarou ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Casal de milhões", disse uma seguidora. "Casal lindo, que Deus conserve sua união", escreveu outra. "Casal perfeito. Vocês são um exemplo", falou mais uma fã.

Confira as fotos de Elaine Mickely com César Filho

Primeira viagem com a nora e o genro

Elaine Mickely compartilhou novas fotos de sua viagem em família e chamou a atenção ao apresentar sua nora e seu genro. Ao lado do marido e dos filhos, Luma César (22) e Luigi César (18), e de seus respectivos namorados, a atriz surgiu radiante aproveitando a folga com seus amados em um resort na praia.

"Família… Meu maior patrimônio! Gratidão Deus por esse presente! Não precisa ter o mesmo sangue, basta sentir o mesmo amor. Amo vocês meu genro @edbeccle e minha nora @juliasaraivavieira! Delícia nossa primeira viagem todos juntinho!", disse ela.

