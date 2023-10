Elaine Mickely abre álbum de fotos de viagem em família: "Dias apaixonantes"

Elaine Mickely está curtindo alguns dias em Londres ao lado de Cesar Filho e Luma Cesar

Elaine Mickely encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ela está aproveitando alguns dias ao lado do marido e da filha em Londres, na Inglaterra.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece sorridente, enquanto curte um passeio com Cesar Filho e Luma Cesar pelos pontos turísticos da cidade. Ao dividir os registros, ela aproveitou para celebrar o momento em família.

"Com vocês Luma e Cesar, tudo fica mais perfeito!!! Dias apaixonantes pela minha cidade favorita e curtindo a ponte dos sonhos… Londres simplesmente magnífica!!! Tower Bridge, parece conto de fadas!!!", escreveu Elaine na legenda da publicação.

Em agosto, Luma completou 23 anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de celebrar a data nas redes sociais. "Deus, hoje, nós só queremos dizer, muito obrigada por nos presentear com a melhor filha do universo, Luma Cesar. Nem nos nossos melhores sonhos, não poderíamos imaginar que essa princesa fosse tão perfeita! E ela é muito além de ser perfeita... É sim uma verdadeira princesa do Senhor [...]", escreveu Elaine em um trecho da homenagem.

Depois foi a vez de Cesar Filho homenagear a herdeira. Ele postou um vídeo com vários cliques de Luma e demonstrou todo seu amor por ela. "Em meus castelos de sonhos, a princesa mais perfeita que Deus poderia colocar em nossas vidas. #felizaniversario, filha amada, Luma Cesar! Você é o nosso presente. Que Jesus continue te abençoando, iluminando e te protegendo de maneira grandiosa. Somos feliz pela sua vida!!! Parabéns!!! Salve 1° de agosto!", escreveu o apresentador do Hoje Em Dia, da Record TV.

Confira as fotos:

Filho de César Filho pede a namorada em casamento na praia

O filho mais novo de César Filho com Elaine Mickely, Luigi César, está noivo. O jovem, de 20 anos, pediu a mão da namorada, Júlia Vieira, em um encontro surpresa na praia. A esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou um vídeo do momento.

"Impossível não chorar assistindo esse vídeo! Os pais sabem que esse dia vai chegar… Mas sinceramente, não acreditávamos que seria tão rápido… Nosso filho, @luigicesar ficou noivo de uma linda princesa que nós amamos muito, muito, muito que é a doce e amável @juliasaraivavieira, nossa terceira filha! Estamos emocionados demais e extremamente felizes com essa futura união tão abençoada, cheia de respeito, princípios e amor!", declarou Elaine. Confira o vídeo do noivado!