Edson Celulari recebe o filho na Itália com festa no aeroporto: ''Enzo chegou''

11/10/2022

Enzo Celulari (25) viajou para a Itália para visitar o pai, Edson Celulari (64), e a madrasta, Karin Roepke, e foi recebido com muita festa! O empresário se surpreendeu com a família já no aeroporto com a irmã, Chiara (7 meses).

A atriz compartilhou uma foto do momento e celebrou a chegada do enteado, fruto do relacionamento do marido com Claudia Raia (55). "O Enzo chegou", escreveu ela na legenda.

Na imagem, é possível ver que o casal preparou um cartaz e balões nas cores da bandeira da Itália.

Nos comentários, os admiradores da família se encantaram com o registro. "Lindos!!! Aproveitem muito cada momento", "Que maravilha os irmãos de encontrando", "Que família linda", elogiaram eles.

ENZO CELULARI PASSA O BASTÃO DO NOME PARA O IRMÃO

Claudia Raia (55) e Jarbas Homem de Mello revelaram que estão esperando um menino, que se chamará Luca. Enzo Celulari (25) usou as redes sociais para passar o bastão para o irmão após o anúncio do nome. Vale lembrar que quando o jovem nasceu, a artista acabou criando a tendência de uma geração de 'Enzos' e agora, ele brincou sobre a nova geração.

"Hoje, oficialmente, passo o bastão. Que comece a nova era dos Luca", disse ele no Twitter. E ainda celebrou a chegada do irmão. "Vem logo e cheio de saúde. Já te amo, mlk".

