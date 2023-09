Drauzio Varella faz rara aparição com a esposa, que é atriz de ‘Mulheres Apaixonadas’

Drauzio Varella é flagrado no aeroporto com sua esposa, com quem é casado há cerca de 40 anos

O médico Drauzio Varella fez uma rara aparição ao lado de sua esposa, a atriz Regina Braga. Os dois foram flagrados enquanto desembarcavam no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, após uma viagem. Eles foram vistos enquanto levavam suas malas até o carro.

Vale lembrar que os dois estão casados há cerca de 40 anos. Há alguns anos, ele contou como os dois se conheceram. Na revista Trip de 2013, o médico contou que eles se conheceram em uma aula de teatro que ele decidiu fazer após se separar da primeira esposa, com quem teve dois filhos.

Durante a aula, Regina era a professora e ele era o aluno. Quando terminaram as aulas dela, ele a chamou para um lanche. Rapidamente, um se interessou pelo outro e o romance começou.

“Teve um dia numa aula… Era uma roda, lá no MAM. Eu dando a aula, falando. De repente, eu comecei a ver que nós dois estávamos conversando, e todo mundo assistindo. Sabe? No meio da aula! Foi uma bandeira. Nós de repente tínhamos um interesse tão grande um pelo outro, interesse em geral, de tudo. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, ele queria me ouvir. Então isso ficou muito forte durante o curso. Mas a gente só namorou depois que acabou o curso”, disse ela no programa de Ronnie Von há alguns anos.

Regina Braga é mãe do ator Gabriel Braga Nunes e de Nina, frutos do antigo relacionamento com Celso Nunes. E Drauzio Varella é pai de Mariana e Letícia, frutos de relacionamento anterior.

Atualmente, Regina pode ser vista na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, na qual interpretou a personagem Ana, mãe de Edwiges (Carolina Dieckmann).

Veja as fotos de Regina Braga e Drauzio Varella:

Fotos: Araujo / AgNews