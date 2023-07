Dira Paes encanta ao compartilhar cliques de viagem por Praga, na República Tcheca

Atriz Dira Paes aproveita dias de descanso com viagem por um dos destinos mais lindos da Europa

Nesta sexta-feira, 7, a atriz Dira Paes usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques chiquérrimos! Aproveitando as férias para viajar, a artista posou tomando um bom drink durante um passeio pelas ruas de Praga, na República Tcheca. Claro, as fotos glamourosas renderam uma enxurrada de comentários elogiando a perfeição das imagens.

“Sextou por aqui também”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Dira posa em um restaurante, com um bom drink à sua disposição na mesa do estabelecimento, enquanto encara a belíssima paisagem da capital do país europeu.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza tanto da atriz, quanto do local onde ela se encontrava. “Quem Dira que a Paes é real”, brincou um internauta, em um jogo de palavras com o nome da artista. “Linda atriz em um lindo cenário”, disparou um outro usuário. “Gata”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Dira Paes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes curte viagem romântica com o marido

A atriz Dira Paes aproveitou uma viagem especial com o marido, Pablo Baião, nesta semana e esbanjou romantismo nas redes sociais. A estrela abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir fotos inéditas do casal durante o passeio por Lisboa, em Portugal.

Os dois apareceram abraçados e esbanjaram sintonia durante os passeios em um lindo dia ensolarado. "Por onde for, quero ser seu par!!! Dia de São Pedro, passeando por essas terras lusitanas, eu e @baiao.pablo juntos em Lisboa novamente, início de uma viagem que culminará no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary. É pé na estrada e um filme debaixo do braço", disse ela na legenda.