Depois de três meses longe, Rodrigo Phavanello reencontra noiva

Ator Rodrigo Phavanello está morando na África, por conta de um personagem em novela

Nesta quarta-feira, 29, o ator Rodrigo Phavanello (46) reencontrou sua noiva, a modelo Sabrina Paiva, após três meses vivendo um relacionamento à distância! Isso se dá pois o famoso está morando na África, para gravar uma novela chamada Mahinga, do canal Kwenda Magic.

“Depois de três meses sem respirar meu oxigênio voltou! Sim, ela está aqui comigo”, comemorou o ator, celebrando que Sabrina está com ele em Luanda, país onde está morando. O casal ficará 15 dias juntos, curtindo e turistando pela Ilha Mussulo.

Rodrigo esteve no Brasil no final do ano de 2022, para comemorar as festas de fim de ano. Agora, Sabrina desembarcou na África para poder rever o amado, depois de três meses vivendo um relacionamento à distância. Depois, a modelo voltará para as terras tupiniquins, onde continuará sua faculdade de Jornalismo, enquanto o ator segue em Luanda, visto que seu contrato com a novela se encerra apenas em agosto deste ano.

Mahinga retrata o misticismo regado de vingança e ganância. Rodrigo Phavanello vive o papel de Samuel, mais conhecido como Sam, natural da Bahia. Por conta de sua ligação com o mundo espiritual, ele é levado às raízes africanas. A peregrinação em atravessar o Atlântico irá estreitar sua missão no continente.