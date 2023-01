Deborah Secco se aventura com a filha em passeio de esqui: "Só amor e neve por aqui"

A atriz Deborah Secco encantou os seguidores ao mostrar a filha, Maria Flor, andando de esqui

Deborah Secco(43) está curtindo as férias ao lado da família no Colorado, nos Estados Unidos, e usou as redes sociais para dividir alguns registros durante seu passeio com a filha, Maria Flor (7).

Na noite desta sexta-feira, 13, a atriz publicou em seu perfil no Instagram, fotos e vídeo em que aparece em uma estação de esqui, e não escondeu o orgulho ao mostrar a filha esquiando na neve.

"Nós!!! Só amor e neve por aqui!!!", escreveu ela na legenda da publicação. "Eu tenho a filha mais linda do mundo", disse a mulher de Hugo Moura (32) no vídeo da herdeira andando sozinha com o esqui.

Os internautas ficaram encantados com os registros do passeio entre mãe e filha. "Lindas. Aproveitem muito", disse uma seguidora. "Maria Flor muito aventureira!", comentou outra. "Que lindas. Amando acompanhar a aventura de vocês", falou uma fã.

Confira a publicação de Deborah Secco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Noitada com o marido

A atriz Deborah Secco aproveitou a noite do último domingo, 8, na companhia do seu marido, o ator e fotógrafo Hugo Moura (32). Os dois foram prestigiar o show da cantora Anitta (29), no Rio de Janeiro, e esbanjaram romantismo quando foram flagrados aos beijos.

Na plateia, o casal trocou beijos apaixonados e carinhos enquanto se divertiam durante o show. Para o evento, a atriz esbanjou sensualidade na escolha do seu look. A estrela surgiu com um top fininho e decotado e saia com transparência, que deixou à mostra sua lingerie ousada.

