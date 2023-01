Deborah Secco curte noitada com o marido e troca beijos apaixonados

Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, são flagrados em clima de romance durante show de Anitta no Rio de Janeiro

A atriz Deborah Secco (43) aproveitou a noite deste domingo, 8, na companhia do seu marido, o ator e fotógrafo Hugo Moura (32). Os dois foram prestigiar o show da cantora Anitta (29) no Rio de Janeiro e esbanjaram romantismo quando foram flagrados aos beijos.

Na plateia, Deborah e Hugo trocaram beijos apaixonados e carinhos enquanto se divertiam durante o show. Para o evento, a atriz esbanjou sensualidade na escolha do seu look. A estrela surgiu com um top fininho e decotado e saia com transparência, que deixou à mostra sua lingerie ousada.

Vale lembrar que Deborah Secco será vista na TV em breve. Ela gravou uma participação especial na novela Vai na Fé, próxima trama das 7 da Globo. Ela vai reviver a sua personagem Alexia Máximo na história, que foi sua personagem na novela Salve-se Quem Puder, da Globo.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Deborah Secco fala de sua participação na cobertura da Copa do Mundo do Catar

Ao se despedir da cobertura da Copa do Mundo do Catar, Deborah Secco fez um depoimento nas redes sociais e rebateu as críticas aos seus looks para o programa do SporTV. "Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos", iniciou a famosa em seu feed no Instagram.

"Enquanto isso eu repito o que não escondo de ninguém: sou e me sinto livre, todos os dias, para usar o que me faz bem. Minha roupa não me define e não me resume. Eu sou muito mais e acredito na possibilidade de a gente sempre vestir o que quiser", continuou.

Ao concluir, Deborah destacou que o respeito deve sempre existir. "E olha que isso não é um desabafo, é só uma reflexão sobre como mulheres felizes e, mais uma vez, livres, seguem incomodando. O respeito deve sempre existir, independentemente da sua opinião. Aliás, se esta desrespeita alguém, isso diz muito mais sobre você do que sobre os outros", finalizou Dede Secco.