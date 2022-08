Deborah Secco posta fotos de viagem e se despede de Lisboa após gravações de série

Atriz Deborah Secco recebe elogios da web ao abrir álbum de fotos no último dia de sua viagem para Portugal a trabalho

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 12h08

A atriz Deborah Secco (42) usou as redes sociais na terça-feira, 30, para se despedir Portugal ao compartilhar fotos de sua viagem!

Após temporada na Europa, a famosa está voltando ao Brasil e abriu álbum de registros durante sua estadia em Lisboa para as gravações de série Codex 632.

Em seu perfil no Instagram, a gata postou imagens pelas ruas da cidade, idas a restaurantes. Em um dos cliques, ela aparece de biquíni exibindo o corpaço ao curtir o calor europeu na praia.

"Ahh, Lisboa, entre pastéis de nata, dias de praia, novos amigos e muuuuito trabalho. Hoje é meu último dia nesse lugar que me encantou, me abraçou e me encheu de amor!!!", iniciou Deborah.

"Voltando pro Brasil já com saudades, mas cheia de lembranças inesquecíveis. Pra sempre no meu coração, já quero voltar!!", disse ainda na legenda da postagem.

Vale lembrar que durante a viagem, Deborah recebeu a visita do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor (6).

Deborah Secco se despede de Lisboa:

Deborah Secco aposta em look com decote até o umbigo

Deborah Secco surpreendeu mais uma vez ao exibir uma produção impecável durante viagem a Portugal. A artista elegeu um vestido midi justinho e bem decotado, com recortes até o umbigo. Finalizando a produção, ela deixou o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo e apostou em grandes brincos. "De ontem", escreveu ela.

