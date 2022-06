De férias, Ticiane Pinheiro registra a caçula Manu andando com jumento na praia

No Ceará, Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar Manu se divertindo com jumento na praia

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 16h25

As férias de Ticiane Pinheiro (46) com a família estão rendendo muitos registros nas redes sociais!

Nesta quinta-feira, 30, a apresentadora flagrou uma cena encantadora da filha caçula, Manu (2), andando com um jumento pela praia.

No perfil do Instagram, a mamãe coruja compartilhou um vídeo ao som de Genival Lacerda e exibiu a felicidade da herdeira com o momento.

"Manu e seu amigo Picolé", escreveu ela na legenda.

E claro que os admiradores da família se derreteram com a dupla. "Isso ela do lado significa amor e respeito com os animais", "Assim não aguento tanto fofura é demais", "Iti malia", dispararam.

