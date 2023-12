De férias, Tati Machado surge ao lado do marido curtindo praia

Ao lado do esposo, Tati Machado surge curtindo a praia de Fernando de Noronha; a jornalista está de férias do trabalho na Globo

A jornalista Tati Machado está sumidinha dos programas matinais da Globo porque está curtindo suas férias em grande estilo. Ao lado de seu marido, Bruno Monteiro, ela apareceu radiante na praia de Fernando de Noronha.

Descansando no local paradisíaco, a comunicadora surgiu sorridente em uma selfie com o esposo e em outros momentos no local. A apresentadora ainda apareceu curtindo um passeio de barco com os amigos.

"Água salgada, alma curada", falou ela sobre estar recuperando as energias no mar. Nos comentários, os seguidores admiraram os registros. "Que linda, Tati, arrasou nas fotos", aprovaram os fãs. "Maravilhosa", definiram outros.

Nos últimos dias, Tati Machado revelou o motivo de seu sumiço da televisão. Com outras fotos em Fernando de Noronha, a jornalista comentou que está de férias com o seu marido, com quem está casada há cerca de 12 anos.

O marido dela é cineasta e diretor de fotografia. Além de fazer publicações ao lado da amada, ele também sempre divide com os seguidores parte de seu trabalho em campanhas e ensaios fotográficos imbressionantes.

Revelou apelido carinhoso

A apresentadora Tati Machado estava em festa por conta do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente. Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada:

'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.