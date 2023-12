Cadê a Tati Machado? Repórter some da TV e revela o que está fazendo

Tati Machado revela motivo do seu sumiço da TV nesta semana e surge em fotos com o marido e os amigos ao revelar o seu destino

A repórter Tati Machado está longe da TV nesta semana e os telespectadores questionaram o que ela está fazendo. Então, ela decidiu revelar o seu destino! A estrela contou que está curtindo alguns dias de férias em Fernando de Noronha ao lado do marido e dos amigos.

Nas redes sociais, a jovem mostrou fotos de seu passeio de barco no mar cristalino da região e caprichou nas poses. “Paz terrível”, brincou ela na legenda dos posts.

Vale lembrar que esta é a segunda semana de férias de Tati Machado em menos de um mês. Em novembro, ela também ficou alguns dias longe da TV para curtir as férias com o marido em Búzios, no Rio de Janeiro.

Atualmente, Tati faz parte dos programas Encontro e Mais Você nas manhãs da Globo.

Revelou apelido carinhoso

A apresentadora Tati Machado está em festa nesta terça-feira, 8, por causa do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente. Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada:

'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.