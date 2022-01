De férias no litoral, Mari Gonzalez esbanja corpão em biquíni de ovo frito e faz sucesso na web

look do dia!

Lançando tendências, Mari Gonzalez renova o bronzeado na praia com biquíni de ovo frito e ganha elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 20h37

Neste domingo, 30, Mari Gonzalez (27) arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar registros na praia renovando o bronzeado.

Apesar do corpão da modelo ter deixado a web babando, o que acabou roubando a cena, no entanto, foi o biquíni inusitado no formado de um ovo frito.

Pelos comentários, os fãs caíram na risada. “O biquíni perfeito”, disse um. “Achei tendência”, declarou outro. “Coitada da galinha”, brincou outro.

Quem também está curtindo a viagem de férias ao lado da ex-BBB é o noivo, Jonas Sulzbach (35), que virou fotógrafo oficial da amada.

Recentemente, o loiro aproveitou a virada do ano e pediu a influenciadora em casamento com uma surpresa encantadora logo no primeiro dia de 2022.