Jonas posta foto no espelho com Mari Gonzalez e corpos sarados do casal impressionam

Em clique, Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez aparecem com trajes de piscina em resort no Ceará

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 16h03

Jonas Sulzbach (35) e Mari Gonzalez (27) estão fazendo mais uma viagem romântica! Desta vez, para o Ceará.

Nesta sexta-feira, 28, os dois decidiram curtir um dia de piscina e o modelo aproveitou para prestar uma singela homenagem.

Em seu Instagram, ele publicou um registro onde o casal, que ficou noivo no dia 1º de janeiro, apareceu usando trajes de banho.

Na imagem, que foi feita no espelho do banheiro do resort em que eles estão hospedados, é possível ver que a influenciadora usa um biquíni preto, combinando com a sunga do amado.

“Te amo, viu?”, escreveu o gato na legenda.

Os internautas lotaram os dois de elogios. “Benza Deus, casalzão da p*rra”, “o casal de milhões”, “meu casal”, “tem que respeitar”, “lindos” e “não sei quem deu mais sorte” foram alguns dos comentários deixados no post.

Confira o registro de Jonas e Mari Gonzalez no espelho: