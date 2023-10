De férias, ex-BBB Flay mostra detalhes de mansão luxuosa em Orlando

De férias em Orlando, a ex-BBB Flay mostrou todos os detalhes da mansão luxuosa onde está hospedada com seus amigos nos Estados Unidos; confira!

Nesta quinta-feira, 26, a ex-BBB Flay contou que está de passagem por Orlando, nos Estados Unidos, para passar o Halloween. Na companhia de seu filho, Bernardo, de 5 anos, e de alguns amigos, a cantora está hospedada em uma mansão luxuosa na cidade da Flórida.

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital mostrou todos os detalhes do imóvel maravilhoso que será seu lar por alguns dias. Após exibir seu carro luxuoso, ela exibiu a casa, que conta com um enorme hall de entrada, sala de estar com sala de jantar e cozinha integradas, além de vista para a área externa. O quintal conta com uma piscina enorme e lounge para descansar com os amigos.

Ela também conta com outros extras impressionantes, como sala de jogos, cinema e uma segunda sala de estar com mesa de bilhar. Além disso, a mansão foi equipada com 14 quartos luxuosos para acomodar todos os hóspedes. "Arrasamos muito nessa casa", disse Flay no vídeo.

Nos registros, a artista contou que ela e seus amigos irão fazer uma grande festa de Halloween, com direito a decoração e tudo! "Vai ser a viagem, nós ainda vamos fazer festa! Vamos arrasar em tudo, minha gente", contou a ex-BBB.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Flay surge em seu aniversário com item icônico que usou no BBB

No último dia 19, a ex-BBB Flay completou 29 anos de vida. E para celebrar essa data especial, a cantora preparou uma festa de aniversário com decoração toda rosa e mostrou os bastidores do evento horas antes dele começar.

A famosa surgiu na porta da festa já aproveitando para dançar com um amigo. O local contou com chão e paredes rosa, além de um arco de entrada com flores para tirar foto. "Pronta para receber os meus convidados porque hoje o pau vai torar", escreveu Flay no vídeo.

O que mais chamou atenção, no entanto, foi que a morena surgiu com um item icônico muito usado por ela na 20ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Flay surgiu usando seu top rosa, que virou sua marca registrada durante a sua participação no programa.

