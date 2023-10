Flay surge em seu aniversário com item icônico que usou no Big Brother Brasil

Durante os preparativos de sua festa de aniversário, a ex-BBB Flay surgiu com um item icônico de sua edição do reality; saiba qual é!

Nesta quinta-feira, 19, a ex-BBB Flay irá completar 29 anos de vida. E em celebração dessa data especial, a cantora e influenciadora digital já está preparando a sua festa de aniversário. Através dos stories de seu Instagram nesta quarta-feira, 18, ela mostrou os bastidores do evento.

Com decoração toda rosa, a famosa surgiu na porta da festa já aproveitando para dançar com um amigo. O local conta com chão e paredes rosa, além de um arco de entrada com flores para tirar foto. "Pronta para receber os meus convidados porque hoje o pau vai torar", escreveu Flay no vídeo.

Em seguida, a morena surgiu com um item icônico muito usado por ela na 20ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Flay surgiu usando seu top rosa, que virou sua marca registrada durante a sua participação no programa.

"Meu mundinho rosa por aqui para vocês. Já estou aqui, porque eu sou um pouquinho atrasada, vocês sabem. Está tudo muito lindo. É um pequeno spoiler, que eu deixei para vocês verem esse cenário lindo", disse a influenciadora, que mostrou seu abdômen definido com a escolha do look.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Gil do Vigor também tem um item do BBB em sua casa

Flay não é a única ex-Big Brother Brasil que guarda um item de sua edição em casa. O economista Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, também tem algo especial do reality show em sua casa. O destaque do BBB 21 se mudou para uma mansão na sua cidade natal, em Pernambuco, em julho deste ano e mostrou onde colocou sua recordação no seu lar.

Ao exibir detalhes de sua casa no seu aniversário de 32 anos, ele revelou que mantém os seus quadros do líder como decoração em sua escada. "O BBB estará comigo sempre, onde eu estiver!", escreveu ele na foto.

