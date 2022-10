De cara lavada, Luciana Gimenez impressiona com beleza natural

Aos 52 anos, apresentadora Luciana Gimenez exibiu sua beleza natural durante passeio paradisíaco no Caribe

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h44

Luciana Gimenez (52) impressionou ao mostrar um pouco de um passeio belíssimo pelas ruas de Curaçao, uma Ilha holandesa localizada no Caribe.

Aproveitando as férias e a pausa nos compromissos, a apresentadora publicou uma sequência de cliques e vídeos nos stories do Instagram se aventurando pelas noites caribenhas e roubou a cena.

De cara lavada, a modelo assumiu suas madeixas naturais e encaracoladas em um penteado simples e praiano e chocou ao mostrar toda a sua beleza. Aos 52 anos, ela provou que está por cima ao apostar em um top com estampas listradas preto e branco, da Agilità, e uma calça branca cintura alta.

Fazendo poses de frente e de costas em um muro repleto de girassóis, a artista brasileira deu um show de boa forma e autoestima ao completar o vestimento com um óculos de sol redondo no estilo anos 90’s e uma sandália de tiras com detalhes dourados.

LUCIANA GIMENEZ EXIBE CORPAÇO NA PRAIA

A apresentadora Luciana Gimenez (52) impressionou com novas fotos curtindo sua viagem em Curaçao. A famosa publicou cliques aproveitando o dia ensolarado na praia e roubou a cena com suas curvas torneadas.

Nos registros publicados pela ex-modelo, ela apareceu de frente e de costas usando um biquíni estampado nada discreto. Além do desenho da peça, ela ainda tinha correntes e era de modelo fio-dental, o que deixou o bumbum da musa em evidência.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!