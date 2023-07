De biquíni, Gretchen toma sol com a filha em viagem: ''Gatonas''

Cantora Gretchen chama atenção em reencontro com a filha durante viagem à França e se declara ao falar da maternidade

Na manhã desta terça-feira, 04, a cantora Gretchen usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado de sua filha mais nova durante viagem para a França!

Em Menton, última cidade do litoral sul do país, a famosa surgiu renovando o bronzeado com a herdeira, Giulia Miranda, que mora na França desde 2017. Usando biquíni, as duas aproveitaram o dia de sol para curtir a praia. A eterna Rainha do Rebolado ainda comentou sobre a divisão de tempo entre os seis herdeiros.

"Quando mãe e filha se encontram é muito bom", iniciou Gretchen na legenda em sua conta no Instagram. "Tenho que me dividir em vários momentos porque são 6 filhos. De idades diferentes e gostos e personalidades diferentes. Eu me adapto a cada jeitinho deles. Até o fim da semana o momento é dela. Semana que vem tem mais com outro filho, outra filha e neto. E simbora. Porque a vida é lindaaaaa", disse ainda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Gatonas", "Mulheres lindas", "Maravilhosas", "Uma mulher admirável. Tiro meu chapéu", "Você é uma mãe de muitas versões", "Como sempre você é uma mãezona", disseram.

Além Giulia, Gretchen tem Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel e Valentina.

Recentemente, Gretchen rebateu comentários sobre o corpo do marido, o saxofonista Esdras de Souza. "A perna pode até ser fina, mas o que interessa é o que se usa é satisfatoriamente de tamanho perfeito e de grossura maravilhosa, que me deixa plena e com essa pele e alegria que eu estou", disparou ela.

Confira Gretchen com a filha mais nova:

Gretchen exibe corpo real e rebate críticas

A cantora Gretchen deu o que falar nos últimos dias ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

Ela apareceu mostrando suas curvas em um vídeo e revelou o procedimento de cada região. No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma. "Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela.