De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate: 'Bumbum de verdade'

Quase sem roupa, Gretchen exibe corpo real e revela procedimentos rebatendo críticas sobre seu corpo

A cantora Gretchen deu o que falar nos últimos dias ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo. Nesta segunda-feira, 19, ela apareceu mostrando suas curvas em um vídeo e revelou o procedimento de cada região.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.

Ainda neste sábado, 17, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando de biquíni fio-dental com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ADVANCED BEAUTY CLINIC (@edrianelidoinoacademy)

Indignada, Gretchen detona haters e provoca com fotos ousadas: 'Recalcadas'

A cantora Gretchen perdeu a paciência mais uma vez ao receber críticas sobre aparência. Após aparecer de biquíni fio-dental, ostentando seu bumbum empinado, a famosa foi detonada e não ficou quieta. Nesta sexta-feira, 16, além de publicar um vídeo se pronunciando, ela ainda compartilhou fotos de seus glúteos em um momento quente com o esposo.

Nos registros, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma calcinha fio-dental com strass, enquanto o marido, o saxofonista Esdras de Souza apareceu apertando a amada.

"AGORA BORA FALAR COM VONTADE HATERS? CONVIDANDO SÓ AS RECALCADAS E INFELIZES PRA OLHAR CADA FOTO NO CLOSE. E SEM PODER COMENTAR PORQUE VOU DESATIVAR OS COMENTÁRIOS. ‘’BATE NELA MÃE DELA ‘’.Não é assim que se fala na linguagem paraense", disparou ela ao exibir as fotos ousadas.

No vídeo, Gretchen fez questão de detonar seus críticos que a acusaram de fazer apenas plásticas e não musculação para ficar torneada. "Invés de cuidar da vida dela, de ter saúde, ela tem que enfiar o dedo na internet... fica recalcada, infeliz, fala da Flávia [Alessandra], da Adriane Galisteu, de mim...", comentou a famosa sobre as pessoas desrespeitarem as artistas e suas aparência.

Veja o vídeo e fotos de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)