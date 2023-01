De biquíni de oncinha, Angélica impressiona ao mostrar registros deslumbrantes de sua viagem

A apresentadora Angélica deixou os fãs impressionados ao mostrar detalhes de sua viagem de férias com a família

Neste domingo, 15, Angélica(49) usou as redes sociais para compartilhar alguns registros deslumbrantes de sua viagem em família.

A apresentadora está curtindo as férias ao lado do marido, Luciano Huck (51), e dos filhos, Joaquim (17), Benício (15) e Eva (10), e deixou os fãs impressionados ao compartilhar fotos e vídeos do local.

Em algumas imagens, a loira mostrou os detalhes do lugar paradisíaco. Além disso, ela também chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado ao apostar em um biquíni de oncinha, sem alças. "Vamos começar a semana agradecendo as bençãos que esse planeta nos proporciona?!", disse ela.

Angélica também surgiu sorridente ao lado do marido, em meio as águas cristalinas, e se mostrou grata pelo momento especial que estava curtindo. "Me surpreendendo a cada dia que passa! Como é maravilhoso vivenciar todas essas experiências incríveis. #ferias", completou.

Confira os registros da viagem de Angélica:

Angélica abre o jogo sobre a menopausa

Com a chegada da menopausa, Angélica falou sobre os sintomas que vem enfrentando, incluindo a falta de libido. A apresentadora, porém, não desanimou e viu a oportunidade como uma forma de espalhar o conhecimento.

"Aprendi mais sobre o meu corpo. A gente precisa se olhar mais. Quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor… Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado", disse ela em entrevista à Vogue.

