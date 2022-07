Daniela Albuquerque abre álbum de viagem na Itália com a família

Apresentadora Daniela Albuquerque esbanjou estilo e beleza em novas fotos de viagem

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) continua curtindo suas férias viajando pela Itália.

Nesta quarta-feira, 20, a famosa compartilhou fotos aproveitando uma pequena cidade do país com a família e chamou a atenção com seu estilo.

Usando um vestido estampado todo colorido, Daniela Albuquerque surgiu deslumbrante em um registro, enquanto em outros apareceu até de biquíni de oncinha.

"Dias lindos por aqui em @cortona_resort. Apaixonada por esse lugar aqui na Toscana. Delícia visitar essa grande amiga @aricolombo. Amiga você sempre especial. Te amo. Obrigada por todo carinho", agradeceu a recepção.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com o estilo da jornalista. "Que vestido lindo", disseram. "Linda", falaram outros.

Nos últimos dias, Daniela Albuquerque surgiu arrasadora na Itália ao aparecer com um vestido transparente. Antes de ir para o pais, a apresentadora passou pela Espanha com a família.

Daniela Albuquerque esbanja estilo na Itália;veja as fotos:

