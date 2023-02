Curtindo viagem para a Itália, Iza surge ao lado de Sasha Meneghel

De look todo preto, cantora Iza encanta os seguidores ao postar fotos de viagem para a Itália após o Carnaval e com Sasha Meneghel

Após o Carnaval, a cantora Iza (32) aproveitou para viajar para a Itália! Nesta quarta-feira, 22, a artista usou as redes sociais para compartilhar fotos dos dias de descanso!

Nos cliques publicados em seu feed no Instagram, a gata surgiu em alguns lugares famosos em Milão depois de participar da folia em Salvador no bloco comandado por Carlinhos Brown. Usando um look all black, de calça e blusa de gola alta, ela completou o visual com bolsa Fendi, acessórios e óculos de sol.

"Maravilhosa", elogiou Giovanna Ewbank nos comentários do post de Iza na web. "Eu amo que nós tá de boa e do nada tu aparece em algum lugar do mundo! kkkk linda, minha amiga!", disse Luccas Carlos. "Não existe mulher mais maravilhosa no mundo do que a IZA! Que espetáculo!", destacou um fã. "Mulher, casa comigo?", pediu outra.

Nos stories, Iza ainda mostrou que encontrou Sasha Meneghel (24), filha de Xuxa Mengehel com o ator Luciano Szafir, e as duas posaram juntinhas para foto, combinando a cor do look.

Confira as fotos de Iza na Itália:

Yuri Lima publica primeira foto ao lado de Iza

Recentemente, o jogador de futebol Yuri Lima (28), meio campista do Mirassol, e a cantora Iza assumiram oficialmente o relacionamento! O casal apareceu abraçadinho em algumas fotos compartilhadas pelo atleta, para comemorar o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados comemorado pelos países do hemisfério norte.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, o atleta escreveu: “Dona de mim”, se referindo a uma música da própria cantora para se declarar à amada. IZA não deixou a declaração passar em branco e respondeu com um comentário escrito: "Meu".

