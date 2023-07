Com vestido justo, Lexa esbanja beleza durante passeio por Londres

Nas redes sociais, a cantora Lexa contou que está visitando Londres pela sexta vez após perder o voo

A cantora Lexaestá em Londres, na Inglaterra, pela sexta vez! Nesta segunda-feira, 17, ela compartilhou em suas redes sociais algumas fotos visitando alguns pontos turísticos da cidade ao lado de alguns amigos, e contou que foi parar de 'surpresa' na capital inglesa.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a mulher do cantor e ex-BBB MC Guimê surge sorridente usando um vestido curto e justo preto, um chinelo da mesma cor, e óculos escuros, enquanto faz diversas poses.

Viajando pela Europa, Lexa confessou que Londres não estava no roteiro, mas precisou parar na cidade após perder um voo. "Londres estava nos meus planos? Não. É minha sexta vez aqui, acabamos perdendo a conexão e tivemos que fazer um 'day off' aqui. Aproveitei pra dar um rolê com os amigos e dar uma volta na London Eye", explicou.

Os seguidores elogiaram os cliques da cantora. "Linda demais", disse uma fã. "Maravilhosa", escreveu outra. "Você merece, Lexa. Aproveite", falou uma seguidora. "Quando o plano parece que dá errado, mas no final da certo!", celebrou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa e Guimê surgem em clima de romance

Neste último domingo, 16, Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo romântico ao lado do marido, MC Guimê. A cantora surgiu curtindo viagem a Portugal ao lado do amado e de amigos.

No clipe, ela surge cantando no teto solar de um carro ao lado de um amigo. Eles estão no meio de uma estrada, com vista a uma praia paradisíaca. Depois, a artista e o ex-BBB surgem se beijando em frente a praia. Ao fim do vídeo, Lexa e Guimê surgem no carro cantando uma música. "Pra ser meu amigo tem que ter essa energia caótica HAHAHA Cheguei, Figueira da Foz", escreveu a dona do hit 'Provocar' na legenda do vídeo.