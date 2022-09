Com vestido decotado, Rafa Kalimann aparece esbanjando beleza em Paris

A influenciadora Rafa Kalimann esbanjou beleza ao escolher um look elegante para uma noitada pelas ruas de Paris

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 16h21

Nesta segunda-feira, 26, Rafa Kalimann (29) deixou os fãs babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia elegante pelas ruas de Paris.

A influenciadora usava um vestido decotado com uma fenda lateral que deixava sua perna à mostra. A peça preta com estampa colorida caiu muito bem com um sobretudo e a ex-BBB completou o look com longas botas pretas.

“Coisas diferentes acontecem no coração quando pisamos nessa cidade”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da publicação contendo oito fotos na cidade francesa.

Nos comentários, os fãs da namorada de José Loreto elogiaram as fotografias e fizeram chover elogios para a apresentadora. “Belíssima”, comentou um seguidor. E outra fã comentou: “Maravilhosa, perfeita”.

Amizade de milhões!

No último dia 24, ao embarcar para Paris, Rafa se encontrou com a atriz Juliana Paes (43) no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro.

As colegas da Rede Globo conversaram antes do voo e ainda aproveitaram para posarem juntas em algumas selfies.