Rafa Kalimann posta série de fotos românticas ao lado do namorado José Loreto

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou fotos e vídeos de diversos momentos românticos com o namorado José Loreto

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 21h25

Nesta sexta-feira, 23, Rafa Kalimann (29) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram vídeos e fotos ao lado do seu namorado José Loreto.

A influenciadora e o ator apareceram nos estúdios da Rede Globo, na praia e ainda em um vídeo no qual andavam de moto.

“Carrossel de fotos com o boy é um cafoninha bom que merece ser vivido. Nossa energia. Boa de viver”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

A atriz Larissa Manoela (21) marcou presença nos comentários e escreveu: “E o tanto que vocês são lindos?”. “Meu casal”, comentou a atriz Juliana Paes.

Os fãs da participante do BBB 20 rasgaram elogios para o casal! “Com certeza são duas almas que deveriam se encontrar”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Seus lindos”.

Na praia!

Na última quinta-feira, 22, Rafa deixou seus fãs babando ao exibir seu corpo escultural e curvilíneo em foto tirada na praia.

A apresentadora posou em frente ao mar do Rio de Janeiro e deixou o bumbum e as pernas torneadas à mostra com um biquíni fininho. "calMARia", brincou ela na legenda.