Com look estiloso, Flávia Alessandra surge radiante em passeio por Roma

A atriz Flávia Alessandra está curtindo as férias ao lado do marido e da filha caçula em Roma, na Itália

A atriz Flávia Alessandra está curtindo as férias em Roma, na Itália, ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa, e da filha caçula, Olívia, de 12 anos, e dividiu com os seguidores das redes sociais as fotos de alguns passeios que realizou em família.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta terça-feira, 18, a artista surgiu esbanjando beleza ao apostar em um vestido longo azul, com uma abertura na lateral, e uma sandália plataforma. Ela completou o look com uma camisa branca e óculos de sol.

Flávia ainda mostrou a família sorridente durante os passeios pelos pontos turísticos. "Roma!!! Dia de um tour geral com direito ao Museu do Vaticano e Basílica de São Pedro. Dia de admirar e relembrar a inesquecível Capela Sistina e a incomparável Pietà. E claro com muita massa, pizza e gelatos", escreveu ela na legenda da publicação.

Nesta última segunda-feira, a atriz mostrou nas redes sociais as primeiras imagens da viagem por Roma, e optou por um look confortável para passear pela cidade. "Começando as férias com a nossa Oli", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Desabafo sobre pressão estética

Recentemente, Flávia Alessandra desabafou um pouco sobre a disputa que acontece no universo feminino e as comparações que são feitas entre os corpos das mulheres, que na maioria das vezes embarcam na onda para competir entre si mesmas.

"Nós, mulheres, fomos criadas em uma sociedade que nos faz disputar. Disputar, se comparar em tudo: quem tem a melhor aparência, melhor trabalho, melhor vida. Mas a vida não é sobre essa disputa entre nós, que vivemos e passamos por tantas das mesmas coisas. Já basta da comparação que somos pressionadas a viver por meio da mídia, das redes sociais, dos homens… Entre nós, vamos invalidar esse sistema. Vamos unir forças!", disse ela em um trecho.