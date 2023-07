Flávia Alessandra encanta seguidores ao posar à vontade e desabafa sobre pressão estética

Atriz Flávia Alessandra aproveita cliques quentes para falar sobre comparações feitas entre corpos femininos

Nesta quinta-feira, 13, a atriz e apresentadora Flávia Alessandra decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa de 49 anos de idade apostou em posar com um conceito mais relaxado na hora de tirar as fotos, mostrando alguns momentos de sua viagem pela cidade do Rio de Janeiro.

“R.I.O”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, primeiro a apresentadora posa com um look básico composto por uma regata branca, dispensando o uso do sutiã e uma calça jeans. Já em outras, Flávia surge usando somente lingerie enquanto se cobre com uma camisa social.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da atriz e apresentadora. “Ai como eu amo essa vibe, Flavinha + rio”, disparou uma seguidora. “Quando eu crescer quero ser igual a você”, brincou uma outra internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Flávia Alessandra.

Ainda nesta quinta-feira, 13, a atriz decidiu desabafar um pouco sobre a disputa que acontece no universo feminino e as comparações que são feitas entre os corpos das mulheres, que na maioria das vezes embarcam na onda para competir entre si mesmas. “Nós, mulheres, fomos criadas em uma sociedade que nos faz disputar. Disputar, se comparar em tudo: quem tem a melhor aparência, melhor trabalho, melhor vida. Mas a vida não é sobre essa disputa entre nós, que vivemos e passamos por tantas das mesmas coisas”, começou Flávia.

“Já basta da comparação que somos pressionadas a viver por meio da mídia, das redes sociais, dos homens… Entre nós, vamos invalidar esse sistema. Vamos unir forças! Vamos ter a consciência que somos únicas! Eu admiro e me inspiro em mulheres que se amam, que se bastam e que apoiam outras mulheres a fazer o mesmo. Te convido a refletir sobre isso”, completou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra rebate ataques

A atriz Flávia Alessandrapublicou um desabafo nas redes sociais. Ela reclamou dos comentários negativos que recebeu após compartilhar uma série de fotos da comemoração de seu aniversário em família. "No último final de semana, eu compartilhei um carrossel de imagens onde curtia cachoeira de maiô, andava a cavalo em dia de sol entre mil aventuras na fazenda, que escolhi para curtir o meu aniversário em família. Recebi muitos comentários extremamente maldosos, machistas e sexistas", começou ela.

"O que mais me impressionou é que a maior parte é de mulheres, que questionavam a minha idade para postar foto curtindo uma cachoeira, meus valores, como se fosse desrespeito ao meu marido e filhas e meu corpo, dizendo que eu estava magra demais ou que deveria ser mais encorpada... Gostaria muito que esse tipo de comentários não existissem. É muito triste saber que um a mulher, curtindo um dia de sol é julgada aos 49 anos como velha. Enquanto os homens na mesma idade são interpretados como galãs e aparecem na mesma situação", disse a artista em outro trecho.