Claudia Leitte se diverte em Orlando na companhia dos filhos: "É massa!"

De férias em Orlando, a cantora Claudia Leitte mostrou os detalhes de sua viagem em família para celebrar o aniversário de sua filha, Bela

A cantora Claudia Leitte está curtindo uma baita viagem com sua família em Orlando, na Flórida. A loira está na companhia de seus três filhos - Davi, Rafael e Bela - e de seu marido e pai das crianças, Márcio Pedreira. Juntos, eles comemoram o aniversário de Bela, que completa quatro anos nesta terça-feira, 22.

O grupo aproveitou o verão dos Estados Unidos para curtir um parque aquático e Claudia registrou tudo em vídeo compartilhado em suas redes sociais. Ao longo do dia, eles aproveitaram atrações como vulcão com queda livre, piscinas com ondas e rios artificiais de correntezas fortes.

"Todo mundo que vai pra Orlando tem que passar por lá, principalmente agora no verão americano. A aventura é garantida pra quem gosta de fortes emoções, mas dá pra relaxar um pouquinho da maratona que é passar o dia nos parques", contou a cantora na legenda da publicação

Ela também celebrou sua filha Bela por seu aniversário e compartilhou muitos vídeos da pequena se divertindo no parque. "Bebela tá crescendo muito rápido. Ela tá tão feliz com tanta celebração!", finalizou Claudia em seu texto. No vídeo, sua filha apareceu curtindo um bolo de chocolate para completar as celebrações.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a viagem gostosa. "Que vídeo mais especial! Com direito a sua voz narrando e Bela feliz da vida. Muito amor por vocês todos, sabia?!", escreveu fã. "Amo esses vlogs que você faz. Me sinto do lado do vocês, observando tuuudo", disse outro. "Que delícia de dia", disparou mais um.

Outros aproveitaram o momento para parabenizar Bela por seu aniversário. "Eitaaa que Belinha aproveitou tudo", disse admirador. "Parabéns, Bebelaaaaaa!", disse outro. "Que Deus abençoe Bela com muita saúde e toda felicidade do mundo!", escreveu o apresentador Diego Negrellos. "A Princesinha está cada dia mais linda!", enalteceu fã.

Confira a publicação: