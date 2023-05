Carol Peixinho aposta em vestido com fenda ousada para passeio com Thiaguinho

A ex-BBB Carol Peixinho encantou os seguidores ao postar vários cliques românticos ao lado de Thiaguinho

Carol Peixinho(38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do namorado, Thiaguinho (40).

A ex-BBB e o artista estão em Luanda, na Angola, em Angola onde o cantor está cumprindo sua agenda de shows, e durante o tempo livre, eles aproveitam para passear pelo local.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Carol e Thiaguinho surgem andando pela praia e depois dando um passeio de barco. Para o momento a dois, a influenciadora digital apostou em um vestido rosa, com decote e uma fenda ousada.

Ao dividir os registros, ela se declarou para o namorado. "Toda razão, toda palavra, vale nada quando chega o amor!!! Mais dias felizes grudadex!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques do casal. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Eu amo vocês dois juntos, é lindo de se ver", comentou outra. "A vibe de vocês é única. Nasceram um pro outro. Torço muito por esse amor!", falou uma fã.

Confira as fotos da viagem de Carol e Thiaguinho:

Cliques com body cavado

Recentemente, apresentadora e influenciadora digital Carol Peixinho elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um antigo ensaio que nunca postou, nos quais aparece usando um body verde bem cavado, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de milhões de seguidores.

"Shooting nunca postado", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de diamante, além da famosa hashtag #TBT.

Nos cliques, a musa aparece usando um body verde-limão bem cavado, exibindo suas curvas maravilhosas e suas pernas incríveis. A influenciadora digital ainda completou o look com alguns acessórios verdes, além de um salto bem alto, da mesma cor da roupa que estava usando durante o ensaio fotográfico.

