A influenciadora digital Camilla de Lucas (28) e o cantor Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute, revelaram o destino da lua de mel pelas redes sociais nesta quarta-feira, 17. Os pombinhos, que trocaram as alianças em uma cerimônia emocionante no último fim de semana, surgiram em Curaçao, uma ilha paradisíaca no Caribe.

Pelo stories, Camilla entregou mais detalhes sobre a viagem romântica, inclusive, ela contou que mudou o visual para curtir a ocasião. Com os cabelos longos trançados, a ex-BBB anunciou a novidade ainda no avião: “Vocês piscaram e a mami já está de visual novo para essa viagem”, a influenciadora digital contou animada.

Mais tarde, o casal apareceu coladinho e compartilhou o destino: “Chegamos ontem de noite [...] agora a gente vai fazer o nosso primeiro passeio”, Camilla explicou, mostrando a ilha paradisíaca: “Aqui atrás, é uma praia privativa aqui do hotel, só que agora a gente vai fazer um passeio fora, vamos conhecer outras praias incríveis”, ela concluiu.

Camilla de Lucas curte lua de mel em destino paradisíaco com o marido - Reprodução/Instagram

No início desta semana, a influenciadora Camilla de Lucas usou as redes sociais para dividir com seus fãs como ficou o estado de seu vestido após seu casamento com o cantor Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute. O resultado chocou os seguidores, já que o vestido branco apareceu com a bainha completamente suja.

"Eu até fiquei a fim de usar outro na festa, mas minha cerimônia durou 30 minutos. Acho que é um gasto muito grande para a gente logo trocar de roupa", Camilla explicou que aproveitou a cerimônia ao máximo e que usou apenas um vestido: "Em relação ao estado do vestido para mim é história. Aproveitei, curti e não quis me preocupar em ficar arrumada. Só prendi o cabelo e fui", ela finalizou.