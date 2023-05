Camilla de Lucas impressiona ao exibir estado de seu vestido após o casamento: ''Aproveitei''

Influenciadora Camilla de Lucas deixa os seguidores chocados ao mostrar como ficou seu vestido após a festa de casamento

A influenciadora Camilla de Lucas (28) usou as redes sociais na última terça-feira, 16, para dividir com seus fãs como ficou o estado de seu vestido após seu casamento com o cantor Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute, que aconteceu no sábado, 13.

Nos stories de seu Instagram, a ex-BBB, que participou do reality show da TV Globo em 2021, chocou ao exibir o vestido de noiva com a barra muito suja depois a festa, que contou com a presença de 230 convidados.

Nos stories do Instagram, Camilla afirmou que quis usar apenas um vestido: "Eu até fiquei a fim de usar outro na festa, mas minha cerimônia durou 30 minutos. Acho que é um gasto muito grande para a gente logo trocar de roupa".

Em seguida, ela disse que o vestido foi comprado e não se preocupou em como ele ficaria após a festa. "Em relação ao estado do vestido para mim é história. Aproveitei, curti e não quis me preocupar em ficar arrumada. Só prendi o cabelo e fui".

Camilla chocou ao revelar quanto gastou com a cerimônia. "Quando passou de 500 mil paramos de calcular. Não vou falar o valor total, porque casamento não é para ser ostentação e infelizmente não é a realidade de muitos. Prefiro que minhas seguidoras entendam que elas podem fazer com o valor que tá na realidade delas", disse.

Confira como ficou o vestido de casamento de Camilla de Lucas:

Camilla de Lucas rebate crítica de Sonia Abrão ao seu vestido

A ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas agitou as redes sociais ao responder à crítica que recebeu da apresentadora Sonia Abrão (59) ao seu vestido de noiva. Ela se casou no último final de semana com Blecaute e usou um vestido de noiva clássico, mas com uma fenda na perna. A comunicadora criticou o uso da fenda e a noiva rebateu.

Em seu comentário, Sonia Abrão disse: “Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva. Eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, que que uma coisa tem a ver com a outra?".

Então, Camilla respondeu pelas redes sociais e alfinetou a apresentadora. “Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela”, escreveu na web.