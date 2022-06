Camila Queiroz faz ensaio apaixonante pelas ruas de Londres: ''Eu tenho que ir''

Repleta de estilo, atriz Camila Queiroz faz sessão de fotos pelas ruas de Londres, na Inglaterra, e deixa web apaixonada

Redação Publicado em 09/06/2022, às 11h53

A atriz e apresentadora Camila Queiroz (28) usou as redes sociais para dividir cliques apaixonantes pelas ruas de Londres, na Inglaterra.

Na manhã desta quinta-feira, 09, a artista impressionou seus admiradores com uma sequência de fotos para lá de encantadoras e vintage pela cidade da Rainha Elizabeth II (96).

Nas fotos, compartilhadas no Instagram, a musa apareceu andando pelas ruas movimentadas da Oxford Street, região de compras da capital inglesa, e no clássico ônibus vermelho.

"London is calling, so I must go (Londres está chamando, eu preciso ir)", escreveu a brasileira ao citar a música da banda The Clash.

Repleta de estilo, a morena inovou nas poses e encantou ao mostrar toda a sua beleza em um vestido estilo corpete xadrez e um sobretudo clássico.

Nos comentários, é claro, não faltou carinho e admiração para a esposa de Klebber Toledo (35). “Tudo nessa foto é perfeito”, apontaram. “Como consegue ser tão linda?”, questionou uma internauta. “Sou apaixonada”, destacou outra.

Camila Queiroz faz sessão de fotos pelas ruas de Londres, na Inglaterra: