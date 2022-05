Camila Queiroz e Klebber Toledo surgem coladinhos em clima de romance: "Meta"

Camila e Klebber encantaram a web com os cliques apaixonados nas Cataratas do Iguaçu

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 09h14

O mundo é dos românticos! Klebber Toledo (35) e Camila Queiroz (28) surgiram coladinhos em cliques especiais nas redes sociais.

O casal está curtindo uma viagem romântica para as Cataratas do Iguaçu, e claro, registraram um momento especial da viagem.

Em seu perfil no Instagram, Camila compartilhou um clique beijando o amado, ostentando uma paisagem paradisíaca.

Na legenda, a atriz que recentemente estreou uma série na Netflix, se declarou para Klebber através da música Dueto do cantor Chico Buarque: "Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li num anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho, garantem os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado. Está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a minha paz", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos do casal marcaram presença para enaltecer a beleza de milhões: "Meta", escreveu Larissa Manoela (21), seguida por Pabllo Vittar (28) que comentou: "Que foto linda", disse, assim como Maisa (19): "Vocês!", comentou com emojis apaixonados.

