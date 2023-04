Camila Pitanga curte noitada com Zeca Camargo e Cláudia Abreu em Paris

Encontro de estrelas! Camila Pitanga, Zeca Camargo e Cláudia Abreu dão 'rolê' pelas ruas parisienses

A atriz Camila Pitanga (45) celebrou um encontro inusitado com algumas estrelas da televisão brasileira durante uma viagem a Paris, na França, na última segunda-feira, 03. Em seu Instagram, a morena compartilhou alguns cliques curtindo uma noitada parisiense com um time de peso, surgindo ao lado do apresentador Zeca Camargo (59) e da atriz Cláudia Abreu (52).

No primeiro clique, compartilhado no próprio stories de Camila, os três amigos tiraram uma selfie e depois surgiram coladinhos em um rolê pelas ruas francesas. Em seguida, a atriz revelou o motivo por trás do encontro especial: celebrar antecipadamente o aniversário do apresentador, que comemora seus 60 anos no próximo dia 8.

Os três partiram para um restaurante e Camila parabenizou o amigo: "Viva o nosso amado @zecacamargomundo", escreveu em seu stories. Ela ainda compartilhou algumas fotos de um encontro com a atriz Maria Fernanda Cândido (47), que também participou da reunião entre amigos: “Que bom te reencontrar”, legendou uma selfie das duas juntinhas.

Camila Pitanga, Zeca Camargo e Cláudia Abreu em Paris - Reprodução/Instagram

Camila Pitanga e Maria Fernanda Cândido em Paris - Reprodução/Instagram

Na praia, Camila Pitanga surge aos beijos em aparição rara com o namorado

Discreta em sua vida pessoal, Camila Pitanga não costuma fazer registros de seu dia a dia, mas às vezes, abre raras exceções e revela um pouco de sua vida íntima, como aconteceu em janeiro deste ano, quando a atriz se declarou em uma publicação ao lado do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa.

Nos stories, Camila fez uma sequência de fotos e vídeos com o amado. Os dois curtiam um pôr do sol em uma praia no Rio de Janeiro e Pitanga chegou a registrar um momento bastante apaixonado, dando um beijão no amado: “Tudo ótimo”, ela legendou sua publicação, se derretendo pelo professor.