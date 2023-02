Camila Cabello está no Brasil! Cantora é fotografada no Rio de Janeiro

Após rumores, Camila Cabello é fotografada durante gravação no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro

A cantora Camila Cabello (25) agitou a internet nesta quinta-feira, 2, por causa do seu flagra em solo brasileiro! Nos últimos dias, os fãs ficaram de olho em rumores de que ela estaria no Brasil, mas a presença dela por aqui só foi confirmada nesta madrugada.

A estrela foi fotografada saindo de um bar no bairro da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, rodeada de seguranças e fãs. Ela estaria no local para fazer uma gravação.

Atualmente, Camila está envolvida com as gravações do filme Rob Peace, do diretor Chiwetel Ejiofor (45). O filme tem um trecho que se passa no Brasil e outra parte nos Estados Unidos. Por enquanto, o motivo da viagem dela ao Brasil não foi divulgado oficialmente.

Em 2022, Camila Cabello esteve no país para participar de um festival de música.

Fotos: Marcelo Sá Barretto, Victor Chapetta e JC Pereira / AgNews

Camila Cabello fala sobre o The Voice dos Estados Unidos

Recentemente, Camila Cabello contou curiosidades dos bastidores das gravações do The Voice dos Estados Unidos. “É o que vocês veem na televisão, multiplicado por 10. É o que vocês assistem mas muito exacerbado. Tem uma edição do que é filmado para que possa ir ao ar, mas os erros também são filmados. A gente dá muita risada, nos divertimos demais. A gente almoça às 5 da tarde, e no fim do dia a gente toma um pouco de tequila. A festa começa nos bastidores, isso que não vai para a televisão”, brincou a jurada estreante.

A ex-integrante da banda Fifth Harmony ainda falou sobre o relacionamento por trás das câmeras que tem com os participantes do seu time. “São 12 ou 14 artistas, todos eles tem meu número de Whatsapp. Estamos em uma fase da competição, na qual 50% das pessoas já foram eliminadas. Há pessoas que me mandam canções, eu acho tem que acontecer de modo orgânico. O que me inspira é ver esse talento”, comentou Cabello.

Ao fim da jornada como participante de competição musical e começo de sua carreira como jurada, a artista reflete: “Eu jamais imaginei que trocaria de lugar. Acho que o mais importante, e o que diria para a Camila do passado, é que a gente tem que divertir. Temos que ser menos perfeccionistas e nos divertir mais”.